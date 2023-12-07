МИД Армении: Баку и Ереван обсуждают отвод войск от границы

Власти Азербайджана и Армении ведут разговоры по отступлению военных сил от госграницы, но решение пока не принято.

Азербайджанская Республика и Республика Армения пока не определились с отводом военных сил от государственной границы. Обсуждение этого вопроса будет продолжаться. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Он отметил, что подобные меры помогут улучшить отношения сторон и выразил надежду, что страны продолжат обсуждать эту тему.

"Вопрос отвода войск с армяно-азербайджанской межгосударственной границы обсуждался и, надеюсь, будет обсуждаться. Мы считаем, что отвод войск будет иметь положительный эффект и поможет предотвратить дальнейшую эскалацию. Я не могу сказать, что у нас есть окончательная договоренность, это идея, которая обсуждается"

– Арарат Мирзоян