Международные резервы РФ достигли $687 млрд

Центробанк сообщил о росте стоимости золотовалютных резервов России в июне.

Международные (золотовалютные) резервы России выросли более чем на $4 млрд за неделю, достигнув $687 млрд к 20 июня, информирует Центробанк.

Отметим, что к 13 июня золотовалютные резервы РФ составили около $683 млрд. В марте этого года был установлен исторический рекорд, когда стоимость активов превысила $650 млрд.

Напомним, что в прошлом году РФ стала седьмой страной в мире по росту запасов золотовалютных резервов.

В резервы ЦБ включаются монетарное золото, специальные права заимствования, а также иностранные валюты.