Вестник Кавказа

Международные резервы РФ достигли $687 млрд

Международные резервы РФ достигли $687 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центробанк сообщил о росте стоимости золотовалютных резервов России в июне.

Международные (золотовалютные) резервы России выросли более чем на $4 млрд за неделю, достигнув $687 млрд к 20 июня, информирует Центробанк. 

Отметим, что к 13 июня золотовалютные резервы РФ составили около $683 млрд. В марте этого года был установлен исторический рекорд, когда стоимость активов превысила $650 млрд. 

Напомним, что в прошлом году РФ стала седьмой страной в мире по росту запасов золотовалютных резервов. 

В резервы ЦБ включаются монетарное золото, специальные права заимствования, а также иностранные валюты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.