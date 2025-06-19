Посольство призвало россиян к осторожности в Катаре

Гражданам России, которые в данный момент находятся в Катаре, рекомендуется избегать мест массового скопления людей, не ездить в другие части страны и в целом быть бдительными, сообщает посольство РФ в Дохе.

Россиянам в Катаре следует соблюдать ряд мер предосторожности в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за неспокойной ситуации в самой стране, сообщает посольство РФ в Дохе.

В дипмиссии призывают граждан РФ и соотечественников оставаться спокойными. Необходимо отслеживать заявления и рекомендации местных властей, а также самого посольства России и МИД РФ.

"Настоятельно рекомендуем полностью воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей (супермаркетов, общественных парков и т.д.), а также поездок в другие части страны"

– посольство России в Катаре