Меликов прокомментировал инцидент на границе Дагестана и Чечни

Несколько дней назад сотрудники ДПС задержали на границе двух республик главу управления МЧС по Чечне. Руководитель Дагестана призвал довериться в этом вопросе правоохранителям и не "подогревать" ситуацию.

Глава Дагестана заявил, что не нужно "подогревать" ситуацию после эпизода, произошедшего на КПП на границе республики с Чечней несколько дней назад. Комментируя ситуацию в своем Telegram-канал, Сергей Меликов также подчеркнул, что нужно довериться правоохранителям в этом вопросе.

"Призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" ситуацию"

– руководитель региона

Инцидент на КПП

Несколько дней назад в районе КПП "Герзель" был задержан руководитель ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев. Источники отмечают, что сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль черного цвета марки GMC, на котором, как оказалось впоследствии, ехал глава краевого управления МЧС. Правоохранители вывели его из салона, чтобы проверить документы, и выяснили, что с собой их у мужчины нет. Согласно предварительным данным, Цакаев управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.