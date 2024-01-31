Дело экс-главы Минтруда Дагестана: расследование о хищении 82 млн рублей окончено

В Дагестане окончено расследование уголовного дела о преступном сообществе, которое совершило мошенничества и украло у государства несколько десятков миллионов рублей. Один из его фигурантов – бывший министр труда республики.

Преступное сообщество, в работе которого участвовали несколько десятков человек, скоро понесет наказание в Дагестане: соответствующее уголовное дело передано прокурору, который теперь должен утвердить обвинительное заключение по нему, рассказали в республиканском управлении СКР.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра труда и социального развития республики и 10 участников преступного сообщества"

– СУ СКР по Дагестану

На данный момент известно, что в 2017-2018 годах фигуранты дела работали в Минтруда Дагестана. На первом этапе они включали в госзадание заведомо неверные, а точнее завышенные данные о том, сколько насчитывалось обслуживаемых лиц.

Когда государственные деньги поступали в подведомственные организации, они сразу же расхищались. Для этого преступники применяли такой метод: они каждый месяц начисляли завышенную зарплату, которая частично приходила обратно участникам преступного сообщества.

"Всего таким образом похищены бюджетные средства на сумму более 82 млн рублей. Участниками сообщества добровольно возмещен ущерб в размере 32 млн рублей"

– СКР

Расследование велось по статьям о создании преступного сообщества с использованием своей должности и особо крупном мошенничестве.

За время расследования к ответственности удалось привлечь 35 лиц. Отдельно слушаются 23 дела.

"Интерфакс" сообщает, что речь идет о деле, по которому обвиняется экс-министр труда Расул Ибрагимов. Он возглавил ведомство в феврале 2017-го и покинул пост в ноябре 2018-го. Арестован чиновник был гораздо позже, в апреле 2021 года.