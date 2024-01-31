Дело экс-главы Минтруда Дагестана: расследование о хищении 82 млн рублей окончено

Преступное сообщество, в работе которого участвовали несколько десятков человек, скоро понесет наказание в Дагестане: соответствующее уголовное дело передано прокурору, который теперь должен утвердить обвинительное заключение по нему, рассказали в республиканском управлении СКР.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра труда и социального развития республики и 10 участников преступного сообщества"
– СУ СКР по Дагестану
На данный момент известно, что в 2017-2018 годах фигуранты дела работали в Минтруда Дагестана. На первом этапе они включали в госзадание заведомо неверные, а точнее завышенные данные о том, сколько насчитывалось обслуживаемых лиц.
Когда государственные деньги поступали в подведомственные организации, они сразу же расхищались. Для этого преступники применяли такой метод: они каждый месяц начисляли завышенную зарплату, которая частично приходила обратно участникам преступного сообщества.
"Всего таким образом похищены бюджетные средства на сумму более 82 млн рублей. Участниками сообщества добровольно возмещен ущерб в размере 32 млн рублей"
– СКР
Расследование велось по статьям о создании преступного сообщества с использованием своей должности и особо крупном мошенничестве.
За время расследования к ответственности удалось привлечь 35 лиц. Отдельно слушаются 23 дела.
"Интерфакс" сообщает, что речь идет о деле, по которому обвиняется экс-министр труда Расул Ибрагимов. Он возглавил ведомство в феврале 2017-го и покинул пост в ноябре 2018-го. Арестован чиновник был гораздо позже, в апреле 2021 года.