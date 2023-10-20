Меликов осудил дагестанских чиновников за передвижение с охраной

Опубликовано: 13:51, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Дагестана отчитал республиканских чиновников, ездящих с охраной. Он призвал их чаще передвигаться пешком, общаясь с народом. Меликов заявил, что в Москве он ездит на такси.

Дагестанский глава Сергей Меликов на одном из заседаний поругал местных чиновников за то, что они передвигаются в сопровождении охраны. Он посоветовал им чаще выходить в город и общаться с народом.

"А вас от кого охраняют-то? Не могу понять, от кого вас охраняют? Одна машина с охраной, впереди какая-то машина с охраной… "Подвезите меня к дому правительства!". А что вам через площадь-то не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщаетесь с кем-нибудь. Глядишь, он вам на самом деле претензии предъявит, а может, наоборот, "спасибо" скажет"

- Сергей Меликов

Руководитель республики также подчеркнул, что во время визитов в Москву он вызывает такси. Меликов рассказал историю о том, как в столице ему попался таксист-земляк, который поинтересовался, почему рядом с ним нет охраны.

"Я таксисту говорю: "Ты мне что сделаешь, если я сейчас с тобой в машину сяду?"

- Сергей Меликов