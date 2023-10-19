Дагестан столкнулся с ростом цен

Опубликовано: 14:07, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане ускорилась инфляция, которая в сентябре в годовом выражении составила 7,7%. В республике увеличились цены на импортную и местную продукции.

Годовая инфляция в Дагестане по итогам сентября составила 7,7% - выше, чем в целом по стране (6%) и СКФО (7,1%), сообщает пресс-служба российского Центробанка.

В регуляторе перечислили главные причины ускорения инфляции:

ослабление рубля;

увеличение затрат производителей и поставщиков;

рост спроса на отдельные товары.

Отмечается, что из-за ослабления рубля стоимость содержания птиц, а также оборудования и импортных кормовых добавок выросли, что негативно сказалось на ценах на курятину.

По этой же причине выросли цена на фрукты из зарубежных государств. Так, увеличилась стоимость сухофруктов и цитрусовых.

Помимо этого, местные помидоры тоже увеличились в цене по причине сокращения предложения овощей на внутреннем рынке из-за высокого спроса на помидоры из Дагестана на российском рынке.