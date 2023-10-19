Дагестан столкнулся с ростом цен

В Дагестане ускорилась инфляция, которая в сентябре в годовом выражении составила 7,7%. В республике увеличились цены на импортную и местную продукции.
Годовая инфляция в Дагестане по итогам сентября составила 7,7% - выше, чем в целом по стране (6%) и СКФО (7,1%), сообщает пресс-служба российского Центробанка.
В регуляторе перечислили главные причины ускорения инфляции:
- ослабление рубля;
- увеличение затрат производителей и поставщиков;
- рост спроса на отдельные товары.
Отмечается, что из-за ослабления рубля стоимость содержания птиц, а также оборудования и импортных кормовых добавок выросли, что негативно сказалось на ценах на курятину.
По этой же причине выросли цена на фрукты из зарубежных государств. Так, увеличилась стоимость сухофруктов и цитрусовых.
Помимо этого, местные помидоры тоже увеличились в цене по причине сокращения предложения овощей на внутреннем рынке из-за высокого спроса на помидоры из Дагестана на российском рынке.