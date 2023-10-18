Дагестан почти втрое нарастил поставки баранины на экспорт

Опубликовано: 22:23, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объем экспорта дагестанской баранины вырос в три раза в 2023 году. Увеличился и экспорт скота в живом весе.

Дагестанские животноводы наращивают экспорт мяса и живого скота: за первые девять месяцев текущего года показатель вырос в 2-3 раза, рассказали в Минсельхозпроде региона.

Так, с января по сентябрь текущего года было продано за границу 182 т баранины, в прошлом году за такой же срок было поставлено 64,5 т мяса, передает "Интерфакс". Соответственно, поставки баранины выросли в 2,8 раза.

За тот же период экспорт мелкого рогатого живого скота вырос в 2,3 раза, до 120 тыс голов. В случае с крупным рогатым скотом рост составил 2,4 раза, до 26 тыс голов.