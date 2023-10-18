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Дагестан почти втрое нарастил поставки баранины на экспорт

Дагестан почти втрое нарастил поставки баранины на экспорт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Объем экспорта дагестанской баранины вырос в три раза в 2023 году. Увеличился и экспорт скота в живом весе.

Дагестанские животноводы наращивают экспорт мяса и живого скота: за первые девять месяцев текущего года показатель вырос в 2-3 раза, рассказали в Минсельхозпроде региона.

Так, с января по сентябрь текущего года было продано за границу 182 т баранины, в прошлом году за такой же срок было поставлено 64,5 т мяса, передает "Интерфакс". Соответственно, поставки баранины выросли в 2,8 раза.

За тот же период экспорт мелкого рогатого живого скота вырос в 2,3 раза, до 120 тыс голов. В случае с крупным рогатым скотом рост составил 2,4 раза, до 26 тыс голов.

Дагестан будет кормить Россию и Ближний Восток своей бараниной

Дагестан будет кормить Россию и Ближний Восток своей бараниной

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