Опубликовано: 15:26, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Валентина Матвиенко выразила надежду, что Азербайджан и Армения в ближайшее время подпишут мирное соглашение. Она отметила, что подписание документа должно состояться как можно скорее.

Мы считаем, что Азербайджан и Армения должны подписать мирный договор как можно скорее, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Политик отметила, что сегодня Москва делает все возможное для быстрого подписания мирного договора между Баку и Ереваном в рамках подписанных ранее трехсторонних договоренностей. Она добавила, что соглашение между сторонами должно быть заключено в ближайшее время, "как можно скорее".

Ранее Матвиенко провела встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Помимо сотрудничества между государствами во всех сферах, стороны обсудили и недавнюю провокацию, которую устроили армянские военные на границе с Азербайджаном.