Армения дважды за неделю созналась в нарушении международного права

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Аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров подвел итоги недели в армяно-азербайджанских отношениях: Ереван открыто использовал в боях на границе запрещенные вооружения из Ирана и опубликовал видеодокументы о пытках над азербайджанскими военными. И то и другое на деле опровергло слова Никола Пашиняна о желании Армении договориться о мире с Азербайджаном.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с очередной порцией примирительных заявлений о готовности Еревана конструктивно работать над нормализацией отношений с Азербайджаном. Прозвучали они сразу после кровавого инцидента 11 апреля, когда армянские военные атаковали позиции ВС Азербайджана в Лачинском районе (убиты трое азербайджанских военнослужащих и четверо армянских), и могли бы показаться попыткой снизить напряженность и возобновить мирные процессы. Однако одна деталь этого боестолкновения и второй инцидент, произошедший уже на территории Армении, показали, что слова Пашиняна – пустой звук.

Рассказывая о стремлении к миру с Азербайджаном, Армения дважды за неделю опубликовала саморазоблачения о своих нарушениях международного права в военной сфере.

Нарушение Резолюции СБ ООН 1747

Первое саморазоблачение случилось на поле боя: армянские военные, пытаясь выбить азербайджанские войска с приграничных позиций, задействовали не только автоматы, пулеметы и минометы, но и беспилотники. В небе над условной армяно-азербайджанской границей были зафиксированы дроны Shahed иранского производства.

Эта деталь боестолкновения позволила, во-первых, убедиться в том, что информация прошлой осени о готовности Еревана закупиться дронами Shahed в Иране истинна – Армения в самом деле купила партию иранских беспилотников, причем уже освоила их применение и использует в бою. То есть Армения действительно активно готовится к новой войне с Азербайджаном, а Иран, желающий держать весь регион под своим контролем, целенаправленно ее вооружает.

Во-вторых, было засвидетельствовано нарушение Арменией и Ираном одного из центральных документов международного права в военной сфере – Резолюции Совета Безопасности ООН 1747. Пятый пункт этой резолюции, принятой 24 марта 2007 года, прямо запрещает Ирану экспорт оружия, а всем остальным странам – покупки любых иранских вооружений:

"Иран не может прямо или косвенно поставлять, продавать или передавать с его территории или его гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под его флагом любые вооружения или связанные с ними материальные средства. Все государства запретят приобретение таких предметов у Ирана своими гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с территории Ирана или нет"

Подчеркнем, что официальных данных о покупке дронов Shahed не было: желая сохранить видимость, что они соблюдают Резолюцию 1747, Иран и Армения держали весь процесс нелегальных поставок беспилотников в секрете. По логике "Шахеды" и должны были оставаться военной тайной, пока Армения не начнет новую полномасштабную войну против Азербайджана, однако логике команда Никола Пашиняна предпочитает расчет на международное безразличие. Армения в течение 26 лет не выполняла 4 резолюции СБ ООН по Карабаху, поэтому ничто не мешает ее властям полагать, что нарушения и других резолюций никаких последствий для них иметь не будут.

В данном случае расчет может оказаться неверным, поскольку в нарушении санкций ООН участвует Иран. Запад в настоящее время ищет любые возможности для того, чтобы нанести по Ирану какие-нибудь новые удары из-за его сближения с Россией. Открывшийся факт продажи иранских дронов в Армению – отличная зацепка для того, чтобы ввести против Тегерана новые санкции, а Ереван может быть наказан за нелегальное и неприемлемое военное сотрудничество с ИРИ. Армянское лобби на Западе тут не поможет, поскольку для западных спонсоров Никола Пашиняна Армения является в том числе плацдармом для атаки на Иран, и сближение Еревана с Тегераном им невыгодно.

Нарушение Резолюции ООН 4686

На этой неделе двое азербайджанских военнослужащих в условиях плохой видимости случайно оказались на территории Армении. Оба были вскоре захвачены армянскими силовиками и избиты. Избиение одного из них, Гусейна Ахундова, было детально запечатлено на видео, а затем опубликовано в Интернете: по обездвиженному, лишенному возможности защищаться человеку, наносят удары ногами, в том числе по лицу.

За что были избиты Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров? Они не совершали диверсии на территории Армении, не атаковали ни армянских военных, ни гражданских лиц, они заблудились. На условной армяно-азербайджанской границе, до сих пор не делимитированной, это обычное дело. Армянские военнослужащие регулярно теряются в тумане и оказываются на азербайджанской земле – и их спустя несколько дней обязательно возвращают домой. Не избитыми, а в целости и сохранности. И над ними не издеваются, пока они находятся на территории Азербайджана. Почему в Армении с Ахундовым и Бабировым поступили иначе?

Ответ очевиден – в Армении на протяжении трех десятилетий культивировалась и продолжает культивироваться тюркофобия. Ненависть к азербайджанцам является традиционной частью и внешней, и внутренней националистической политики армянских властей. Государственный курс на ненависть к азербайджанскому народу является очевидным нарушением Резолюции Генассамблеи ООН 4686 "Ликвидация расизма и расовой дискриминации" от 16 декабря 1991 года, а также целого ряда других Резолюций ГА ООН о борьбе с ксенофобией, ежегодно инициируемых Россией (последняя – "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости").

Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров были избиты за то, что они азербайджанцы. Видео с пытками было опубликовано для того, чтобы поддержать антиазербайджанские настроения в Армении – и снова с расчетом на международное безразличие. Однако и здесь армянские националисты просчитались. Азербайджан направил в международные организации документы в связи с преступным обращением с азербайджанскими гражданами в Армении, и те уже отреагировали: ЕС потребовал, чтобы к задержанным относились в соответствии с международным правом, США выразили обеспокоенность насилием над азербайджанскими гражданами, Великобритания заявила о недопустимости подобного насилия.

Итоги нарушений

Оба саморазоблачения Армения пытается сейчас спрятать. Официальный Ереван отрицает применение иранских беспилотников в бою 11 апреля, армянские СМИ и блогеры удалили ту часть видео с Гусейном Ахундовым, где его пытают. И то, и другое бессмысленно. Факт наличия у ВС Армении дронов из Ирана зафиксирован наиболее заинтересованной в этой информации стороной – Азербайджаном. Видео с пыткой над азербайджанским военным невозможно уничтожить, как и все, что было выложено в Интернет. Никакой ложью ни одно, ни другое преступление не скрыть.

Эти саморазоблачения говорят об одном и том же: никакого реального процесса подготовки к нормальным, мирным отношениям с Азербайджаном в Армении нет. Власти Армении пользуются любой поддержкой, в том числе противозаконной со стороны Ирана, чтобы готовить новые полномасштабные боевые действия против Азербайджана. Ненависть к азербайджанцам в республике все еще зашкаливает. И то, и другое Ереван пытается скрыть в надежде изобразить себя "мирной стороной" и "жертвой", а не агрессором, кем он по-прежнему остается.

Слова Никола Пашиняна о "готовности к миру с Азербайджаном" на фоне реальных дел армянских военных и силовиков попросту ничего не значат.