Заблудившегося азербайджанского солдата пытают в Армении

Опубликовано: 16:06, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двое азербайджанских военных заблудились ранее в Нахчыванской Автономной Республике и случайно оказались на территории Армении, где были задержаны. Один из них подвергается пыткам, в Азербайджане открыто уголовное дело.

Уголовное дело по факту пыток в отношении азербайджанского солдата, пропавшего без вести и оказавшегося на территории Армении, открыто Генеральной прокуратурой АР.

Ранее стало известно, что в условиях ограниченной видимости во время плохой погоды в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики, расположенном на границе с Арменией, пропали без вести два солдата: Агшин Бабиров 2004 г.р. и Гусейн Ахундов 2003 г.р.

Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести сообщила, что пропавших ищут. Тогда же было озвучено предположение о том, что этих военных удерживают в Армении, официальное обращение по этому поводу было передано в международные организации.

Уголовное дело

Сегодня в армянском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором запечатлен Гусейн Ахундов. Он связан, его пытают и издеваются над ним.

В связи с этим Генпрокуратура Азербайджана открыла уголовное дело по ст.115.2 УК АР "Пытки пленных, жестокое или бесчеловечное обращение".

Обращение омбудсмена

Азербайджанский уполномоченный по правам человека, комментируя события, подчеркнула, что из публикуемых армянской стороной фото и видео следует, что обращение с азербайджанским военным не соответствует международным документам: связав ему руки, его избивали и унижали.

"Как омбудсмен Азербайджана, я обращаюсь к соответствующим международным организациям в связи с фактом такого бесчеловечного обращения с нашим военнослужащим, призываю их отреагировать на этот факт и призвать Армению выполнить требования, которые она взяла на себя в соответствии с международным правом"

— Сабина Алиева

Омбудсмен также потребовала, чтобы представители МККК в Армении в ближайшее время навестили задержанных военнослужащих и сообщили Баку, в каком они находятся состоянии.

Реакция МИД

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства заявил о недопустимости произошедшего с заблудившимися военными, которые были задержаны армянской стороной.

"Они были жестоко избиты и подвергнуты пыткам. Подобное совершенно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне!"

— Айхан Гаджизаде