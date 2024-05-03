Массовое ДТП с автобусом произошло в Ереване – есть раненый

Несколько автомобилей и автобус попали в аварию в центре столицы Армении. В результате есть пострадавшие – раненый молодой человек был госпитализирован.

Серьезная автомобильная авария случилась в Ереване сегодня днем, фото с места событий публикует МВД Армении.

ЧП произошло примерно в 14:17 по местному времени (13:17 мск). Местом событий стал перекресток проспекта Маштоца и улицы Пушкина в районе Кентрон в центре города.

В полиции уточнили, что в ДТП попали три машины – Range Rover, Opel, Mazda, а также автобус, следовавший по маршруту 44.

В результате травмы получил один человек – юноша 2005 г.р., ехавший в Range Rover. Его госпитализировали.