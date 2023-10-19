Махачкалу начнут отапливать досрочно

Опубликовано: 14:02, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В махачкалинских квартирах скоро станет теплее. Скоро в республиканской столице стартует отопительный сезон.

Власти дагестанской столицы решили дать старт отопительному сезону досрочно. Это связано с похолоданием в регионе. Глава города заявил о том, что тепло придет в горд с 23 октября.

«Я получаю многочисленные обращения горожан с просьбой начать отопительный сезон раньше. В связи с этим принято решение в понедельник подписать постановление о начале отопительного сезона в социальных объектах — детских садах, школах, поликлиниках, больницах»

– Юсуп Умавов

Далее он отметил, что сначала потеплеет в социальных учреждениях, а затем начнут отапливать дома.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни столбики махачкалинских термометров пойдут вниз, также ожидаются дожди.