Вестник Кавказа

Лучшие экологи РФ определятся в Кабардино-Балкарии

Лучшие экологи РФ определятся в Кабардино-Балкарии
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Лучших юных экологов России выберут в Кабардино-Балкарии. Республике состоятся финал Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2023-2024 учебного года.

Кабардино-Балкария вновь стала центром внимания для учеников старших классов из разных уголков России. Ведь именно здесь проходит финал Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2023-2024 учебного года.

«На заключительном этапе юные экологи состязались в теоретических знаниях и проектировании - письменной защите авторских работ. Уверен, что у ребят останутся о Кабардино-Балкарии самые теплые положительные впечатления»

– Глава региона Казбек Коков

Также региональный лидер отметил, что экология становится все более актуальной темой в современном мире. Забота о природе, охрана окружающей среды, борьба с загрязнением – все это требует внимания и участия каждого человека. Олимпиада по экологии не просто тестирование знаний, но и возможность для молодежи проявить себя, выразить свою заботу о будущем планеты.

Финал Всероссийской олимпиады школьников по экологии в Кабардино-Балкарии – это не просто соревнование, это возможность для молодежи проявить себя, узнать больше о проблемах окружающей среды и внести свой вклад в ее сохранение.

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