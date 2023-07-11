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Ливни придут в Крым в среду

Ливни придут в Крым в среду
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Завтра штормовая погода будет стоять в Крыму. Жителей и отдыхающих предупреждают о сильном ветре, ливнях с грозами, граде.

МЧС Крыма распространило штормовое предупреждение на 12 июля.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и в первой половине дня 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с"

– ГУ МЧС по республике

Непогода может привести к неблагоприятным ситуациям - подтоплениям, проблемам на дорогах, сбоях в подаче электричества.

Ранее стихия обрушилась на Краснодарский край, многие туристы, путешествующие самостоятельно, из-за непогоды решили отправиться в Крым.

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