Ливни придут в Крым в среду

Завтра штормовая погода будет стоять в Крыму. Жителей и отдыхающих предупреждают о сильном ветре, ливнях с грозами, граде.
МЧС Крыма распространило штормовое предупреждение на 12 июля.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и в первой половине дня 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с"
– ГУ МЧС по республике
Непогода может привести к неблагоприятным ситуациям - подтоплениям, проблемам на дорогах, сбоях в подаче электричества.
Ранее стихия обрушилась на Краснодарский край, многие туристы, путешествующие самостоятельно, из-за непогоды решили отправиться в Крым.