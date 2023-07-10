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Ливни оставили без света часть Сухума

Ливни оставили без света часть Сухума
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сильный дождь начался в Сухуме. По данным СМИ, из-за осадков возникают проблемы с движением автомобильного транспорта. Кроме того, в городе частично нет света.

Непогода продолжает бушевать в Абхазии. На этот раз проблемы возникли в Сухуме, сообщают СМИ.

В столице республики идет сильный дождь. На дорогах наблюдаются скопления воды, передает Sputnik Абхазия. Судя по видео, ее уровень достигает бамперов автомобилей.

Отключение света

Кроме того, как рассказали в "Сухумских электросетях", вода затопила трансформаторы. У части жителей города отключился свет.

Сроки восстановления энергоснабжения не уточняются.

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