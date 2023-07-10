Ливни оставили без света часть Сухума

Опубликовано: 22:33, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильный дождь начался в Сухуме. По данным СМИ, из-за осадков возникают проблемы с движением автомобильного транспорта. Кроме того, в городе частично нет света.

Непогода продолжает бушевать в Абхазии. На этот раз проблемы возникли в Сухуме, сообщают СМИ.

В столице республики идет сильный дождь. На дорогах наблюдаются скопления воды, передает Sputnik Абхазия. Судя по видео, ее уровень достигает бамперов автомобилей.

Отключение света

Кроме того, как рассказали в "Сухумских электросетях", вода затопила трансформаторы. У части жителей города отключился свет.

Сроки восстановления энергоснабжения не уточняются.