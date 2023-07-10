Дорога из Адлера до границы с Абхазией заработала снова

Опубликовано: 21:25, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорожные власти Кубани откачали воду с проезжей части автодороги Адлер – граница с Абхазией, которое было перекрыто накануне из-за затопления проезжей части мощными ливнями, сейчас автомобили по ней едут в штатном режиме в обе стороны.

Сутки понадобились специалистам ФКУ "Черноморье", чтобы откачать всю воду с участка федеральной трассы А - 147 - Джубга - Сочи, накануне затопленного залповым ливнем, сообщает пресс-служба ведомства.

"Автодорога Адлер - Веселое ФАД А-147 Джубга - Сочи, перекрытое 9 июля в связи с затоплением проезжей части обильными осадками, осуществляется в штатном режиме в обе стороны"

- сообщает пресс-служба

Напомним, залповые ливни, прошедшие в регионе, подтопили микрорайон в Хостинском районе, а также дороги в Адлерском районе Сочи. В местах подтоплений был введен режим ЧС.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в регионе снова ожидаются дожди и град, а также подъем уровня воды в реках, на Кубани на двое суток продлено штормовое предупреждение.