Ливень в Стамбуле привел к затоплению более 1,7 тыс зданий

Опубликовано: 9:28, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате сильного дождя, обрушившегося вчера вечером на Стамбул, пострадало свыше 1,7 тыс зданий. На данный момент известно о двух погибших.

Накануне в Стамбуле прошел мощный ливень, в результате которого оказались затоплены более 1,7 тыс зданий. Об этом сказано в заявлении управления губернатора Стамбула.

Согласно информации, пострадали как жилые дома, так и офисы с магазинами.

"Предварительно от наводнения пострадало 1 754 жилых дома и офиса. Заблокированных там граждан нет. Нуждающихся направят в общежития. Медицинские услуги оказываются в государственной больнице Башакшехир, в больнице Чам и Сакура, которые тоже частично пострадали от наводнения"

– управление губернатора

Там отметили, что наводнение, вызванное проливным дождем, унесло жизни двух человек.. Еще 12 граждан находятся в больницах.