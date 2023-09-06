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Ливень в Стамбуле привел к затоплению более 1,7 тыс зданий

Ливень в Стамбуле привел к затоплению более 1,7 тыс зданий
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате сильного дождя, обрушившегося вчера вечером на Стамбул, пострадало свыше 1,7 тыс зданий. На данный момент известно о двух погибших.

Накануне в Стамбуле прошел мощный ливень, в результате которого оказались затоплены более 1,7 тыс зданий. Об этом сказано в заявлении управления губернатора Стамбула.

Согласно информации, пострадали как жилые дома, так и офисы с магазинами.

"Предварительно от наводнения пострадало 1 754 жилых дома и офиса. Заблокированных там граждан нет. Нуждающихся направят в общежития. Медицинские услуги оказываются в государственной больнице Башакшехир, в больнице Чам и Сакура, которые тоже частично пострадали от наводнения"

– управление губернатора

Там отметили, что наводнение, вызванное проливным дождем, унесло жизни двух человек.. Еще 12 граждан находятся в больницах.

Во время наводнения на западе Турции погибло несколько человек

Во время наводнения на западе Турции погибло несколько человек

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