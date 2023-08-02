Лихорадка Западного Нила в России: человек заболел в КБР

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Кабардино-Балкарии. О нем сообщило республиканское подразделение Роспотребнадзора.
Лихорадка Западного Нила – это острое заболевание, начинающееся из-за вируса, которым человека заражают в основном комары. Но подхватить инфекцию можно и в результате укуса клеща.
Симптомы у человека
Начало лихорадки обычно отмечается резким подъемом температуры тела, минимум до 38 и вплоть до 40 градусов, человека знобит.
Иногда перед ростом температуры пациент чувствует слабость и усталость, потливость, у него плохой аппетит, возникает напряжение в мышцах, болит голова.
Другие симптомы лихорадки Западного Нила:
- болит голова, в основном в районе лба и глазниц,
- болят глаза,
- возникают боли в теле и суставах,
- рвота,
- диарея,
- сыпь.
Насколько опасна болезнь?
Иногда – у 1 из 150 заболевших – болезнь протекает тяжело. У таких пациентов страдает нервная система, то есть возникают:
- энцефалит – воспаление головного мозга,
- менингит – воспаление его оболочек.
Профилактика лихорадки Западного Нила
Чтобы не заболеть, необходимо максимально защититься от укусов комаров. Для этого специалисты рекомендуют:
- носить специальную одежду, полностью закрывающую тело, в лесу и на берегах рек и водоемов;
- пользоваться репеллентом;
- защищать дом с помощью сеток на окнах и дверях, включать фумигаторы;
- не давать воде скапливаться в контейнерах, очищать сточные канавы на дачах и в частных домах.