Лихорадка Западного Нила в России: человек заболел в КБР

Опубликовано: 22:38, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасное заболевание – лихорадка Западного Нила – продолжает распространяться по Югу России. Первый такой случай зарегистрирован в Кабардино-Балкарии.

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Кабардино-Балкарии. О нем сообщило республиканское подразделение Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила – это острое заболевание, начинающееся из-за вируса, которым человека заражают в основном комары. Но подхватить инфекцию можно и в результате укуса клеща.

Симптомы у человека

Начало лихорадки обычно отмечается резким подъемом температуры тела, минимум до 38 и вплоть до 40 градусов, человека знобит.

Иногда перед ростом температуры пациент чувствует слабость и усталость, потливость, у него плохой аппетит, возникает напряжение в мышцах, болит голова.

Другие симптомы лихорадки Западного Нила:

болит голова, в основном в районе лба и глазниц,

болят глаза,

возникают боли в теле и суставах,

рвота,

диарея,

сыпь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Насколько опасна болезнь?

Иногда – у 1 из 150 заболевших – болезнь протекает тяжело. У таких пациентов страдает нервная система, то есть возникают:

энцефалит – воспаление головного мозга,

менингит – воспаление его оболочек.

Профилактика лихорадки Западного Нила

Чтобы не заболеть, необходимо максимально защититься от укусов комаров. Для этого специалисты рекомендуют:

носить специальную одежду, полностью закрывающую тело, в лесу и на берегах рек и водоемов;

пользоваться репеллентом;

защищать дом с помощью сеток на окнах и дверях, включать фумигаторы;

не давать воде скапливаться в контейнерах, очищать сточные канавы на дачах и в частных домах.