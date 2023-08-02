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Лихорадка Западного Нила в России: человек заболел в КБР

Лихорадка Западного Нила в России: человек заболел в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Опасное заболевание – лихорадка Западного Нила – продолжает распространяться по Югу России. Первый такой случай зарегистрирован в Кабардино-Балкарии.

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Кабардино-Балкарии. О нем сообщило республиканское подразделение Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила – это острое заболевание, начинающееся из-за вируса, которым человека заражают в основном комары. Но подхватить инфекцию можно и в результате укуса клеща.

Симптомы у человека

Начало лихорадки обычно отмечается резким подъемом температуры тела, минимум до 38 и вплоть до 40 градусов, человека знобит.

Иногда перед ростом температуры пациент чувствует слабость и усталость, потливость, у него плохой аппетит, возникает напряжение в мышцах, болит голова.

Другие симптомы лихорадки Западного Нила:

  • болит голова, в основном в районе лба и глазниц,
  • болят глаза,
  • возникают боли в теле и суставах,
  • рвота,
  • диарея,
  • сыпь.
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Насколько опасна болезнь?

Иногда – у 1 из 150 заболевших – болезнь протекает тяжело. У таких пациентов страдает нервная система, то есть возникают:

  • энцефалит – воспаление головного мозга,
  • менингит – воспаление его оболочек.

Профилактика лихорадки Западного Нила

Чтобы не заболеть, необходимо максимально защититься от укусов комаров. Для этого специалисты рекомендуют:

  • носить специальную одежду, полностью закрывающую тело, в лесу и на берегах рек и водоемов;
  • пользоваться репеллентом;
  • защищать дом с помощью сеток на окнах и дверях, включать фумигаторы;
  • не давать воде скапливаться в контейнерах, очищать сточные канавы на дачах и в частных домах.
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