В Волгограде снова случай заболевания опасной болезнью

Опубликовано: 11:19, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Волгограде после длительного 24-летнего перерыва снова зарегистрирован подтвержденный случай опасной экзотической болезни - лихорадки Западного Нила, а значит, до региона добрались ее переносчики – нильские комары.

В Волгограде спустя почти четверть века снова проявило себя опасное для жизни людей инфекционное заболевание - лихорадка Западного Нила, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.

"Случай заболевания лизорадкой Западного Нила зарегистрирован у жителя города Волгограда"

- Роспотребнадзор Волгоградской области

Волгоградские медики уже сталкивались с этой экзотической болезнью – было это в далеком 1999 году, но масштабы болезни были гораздо серьезнее: ею заболели свыше 300 человек, 30 из них выжить не удалось, пишет "Интерфакс".

Напомним, лихорадка Западного Нила –острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся комарами. Оно поражает центральную нервную систему человека, сосуды, слизистые оболочки и вызывает длительную лихорадку с потрясающими ознобами и мышечными болями. Специфическое лечение болезни до сих пор не разработано, и лечится она только симптоматически.