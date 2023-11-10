Лидеры БРИКС призвали Израиль и ХАМАС к перемирию

Лидеры БРИКС опубликовали совместное заявление по итогам очередного саммита организации. В нем, в частности, содержится призыв к Израилю и ХАМАС прекратить огонь.

Лидеры стран БРИКС призывают стороны палестино-израильского конфликта остановить боевые действия. Об этом сказано в коммюнике, размещенном по итогам саммита организации, который прошел во вторник в формате онлайн.

"Мы призвали к немедленному, прочному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий"

– лидеры БРИКС

Они подчеркнули, что обеспокоены последними событиями в секторе Газа.

"Мы напомнили о наших национальных позициях в отношении ситуации в Газе, выраженных в Совбезе ООН и Генассамблее ООН. Была выражена обеспокоенность в связи с последней эскалацией насилия после нападения 7 октября 2023 года и серьезным ухудшением ситуации в регионе"

– говорится в документе

В нем также сказано, что сторонам конфликта нужно освободить заложников. Помимо этого, представители входящих в БРИКС стран указали на необходимость организации независимого расследования преступлений, совершенных в регионе.

"Мы подчеркнули необходимость обеспечения подотчетности. Мы должны обеспечить проведение независимых и прозрачных расследований в соответствии с международными стандартами"

– страны БРИКС