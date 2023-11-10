Лидеры БРИКС призвали Израиль и ХАМАС к перемирию

Лидеры стран БРИКС призывают стороны палестино-израильского конфликта остановить боевые действия. Об этом сказано в коммюнике, размещенном по итогам саммита организации, который прошел во вторник в формате онлайн.
"Мы призвали к немедленному, прочному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий"
– лидеры БРИКС
Они подчеркнули, что обеспокоены последними событиями в секторе Газа.
"Мы напомнили о наших национальных позициях в отношении ситуации в Газе, выраженных в Совбезе ООН и Генассамблее ООН. Была выражена обеспокоенность в связи с последней эскалацией насилия после нападения 7 октября 2023 года и серьезным ухудшением ситуации в регионе"
– говорится в документе
В нем также сказано, что сторонам конфликта нужно освободить заложников. Помимо этого, представители входящих в БРИКС стран указали на необходимость организации независимого расследования преступлений, совершенных в регионе.
"Мы подчеркнули необходимость обеспечения подотчетности. Мы должны обеспечить проведение независимых и прозрачных расследований в соответствии с международными стандартами"
– страны БРИКС