Вестник Кавказа

Иран просит страны БРИКС оказать давление на Израиль

Президент Ирана Эбрахим Раиси
© Фото: официальный сайт президента Ирана
Президент Ирана призывает своих коллег из стран БРИКС надавить на Израиль и его сторонников. По его словам, для этого организации нужно использовать все имеющиеся возможности.

Президент Ирана в ходе экстренного заседания БРИКС призвал входящие в организацию страны оказать давление на Израиль.

По словам Эбрахима Раиси, БРИКС нужно использовать всю свою политическую и экономическую мощь, чтобы надавить на еврейского государство и его сторонников среди западных стран.

"Иран хочет, чтобы члены и правительства БРИКС встали на защиту безопасности, установили справедливость и боролись с расовой дискриминацией в мире"

– глава государства

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