ХАМАС и Израиль могут заключить временное перемирие

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что стороны достигли значительного прогресса в соглашении о временном перемирии с Израилем.

Палестинское движение ХАМАС достигло значительного прогресса в достижении временного перемирия с Израилем, заявил сегодня в Telegram-канале движения глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения Исмаил Хания.

"Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии"

- Исмаил Хания

О том, что стороны конфликта близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, на минувшей неделе писала газета Washington Post, напоминает РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что глава МИД России сегодня проведет встречу с коллегами из стран-членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, на которой стороны обсудят последние события в секторе Газа.