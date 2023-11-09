Турция осудила Запад за его молчание по Палестине

МИД Турции осудил молчание Запада по ситуации в Газе. Там отметили, что молчание откроет двери для других кризисов и непредсказуемых альянсов.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан осудил Запад за его позицию по ситуации в секторе Газа.

В интервью телеканалу TGRT Haber он заявил, что Запад, имеющий влияние на Израиль, молчит перед лицом действий израильского руководства в Газе.

По его словам, такая политика может открыть двери для других кризисов и привести к непредсказуемым альянсам.