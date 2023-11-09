Турция задумалась над разрывом с Израилем

Власти Турции не исключают возможность разрыва отношений с Израилем в случае, если США продолжат поддерживать военный конфликт.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна считает возможным разрыв дипломатических связей с Израилем, если власти США продолжат содействовать израильской стороне в конфликте с Палестиной.

"Мы рассматривали вопрос о разрыве отношений с Израилем, но мы считаем, что это должно быть коллективное решение, в том числе с участием других мусульманских стран"

- Хакан Фидан

Также глава МИД подчеркнул, что Турция не согласна с действиями американского правительства и дальнейшее пособничество США может создать мировой кризис.

"Мы не согласны с Вашингтоном в его абсолютной поддержке Израиля и его отказе от постоянного прекращения огня. Если будет и дальше поддержка Израиля со стороны США с продолжающимися убийствами и бомбардировками, то это создаст глобальный кризис"

– глава МИД Турции

Кроме этого, Фидан заявил, что Турция готова обсудить послевоенную ситуацию, но только в случае полного прекращения огня. Также он сказал, что ХАМАС превратится в освободительную организацию после того, как Израиль покинет территорию Палестины.