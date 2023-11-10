Россия обсудит с исламскими странами события в секторе Газа

Руководитель российского МИД пообщается завтра с представителями стран, входящих в ЛАГ и ОИС. Центральной темой встречи станут последние события в Газе.

Во вторник, 21 ноября, в Москве состоится встреча главы МИД России с коллегами из стран-членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Соответствующую информацию подтвердили в российском МИД.

Там уточнили, что на встрече будут обсуждаться последние события в секторе Газа.

"Завтра в Москве планируется встреча министра иностранных дел России Лаврова с делегациями ряда глав МИД стран ЛАГ и ОИС, которые прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа"

– официальный представитель ведомства Мария Захарова