Израиль готовится к новому этапу операции в Газе

ЦАХАЛ будет активизироваться на севере сектора Газа. Операция в палестинском анклаве будет продолжаться до полного уничтожения инфраструктуры террористов ХАМАС.
Следующим этапом операции, направленной на ликвидацию террористов ХАМАС в палестинском анклаве, станет зачистка севера сектора Газа.
«Следующая стадия боевых действий будет посвящена тому, чтобы прикончить то, что осталось от ХАМАС на севере сектора Газа. Это непростая задача, не стоит думать, что мы отмахнулись от этого. На севере Газы по-прежнему идут значительные боевые действия. Но с этим рано или поздно будет покончено»
– пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус
Далее он напомнил, что конечной целью операции в Газе является уничтожение инфраструктуры террористов.
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