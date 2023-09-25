Лидеры Азербайджана и Турции дали старт газопроводу Игдыр – Нахчыван

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Сегодня был заложен фундамент газопровода Игдыр – Нахчыван. В мероприятии приняли участие лидеры Азербайджана и Турции.

В понедельник, 25 сентября, состоялась церемония закладки газопровода Игдыр – Нахчыван. Ее посетили президенты Азербайджана и Турции.

В ходе мероприятия Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент газопровода.

Строительством объекта занимаются две компании – азербайджанская SOCAR и турецкая BOTAS. Работы над азербайджанской частью газопровода стартовали в июле этого года, их планируется завершить до июня 2024 года. Турецкую часть намерены построить до начала 2025 года.

Газопровод обладает мощностью для транспортировки 2 млн куб метров газа в сутки и 730 млн куб метров газа в год, которые полностью обеспечат потребность Нахчывана в газе. В дальнейшем пропускную способность трубопровода могут увеличить в два с лишним раза.

Напомним, Баку и Анкара оформили Меморандум о взаимопонимании по строительство газопровода в декабре 2020 года.

Замена иранскому газу

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о роли трубопровода Игдыр-Нахчыван в азербайджано-турецком энергетическом сотрудничестве.



"Это будет главный источник природного газа для Нахчыванской Автономной Республики, которая не имеет общих границ с основной территорией Азербайджанской Республики. Азербайджан с ноября 2005 года обеспечивал газовые поставки для Нахчывана по своп-операциям через Иран. Прямые трубопроводные поставки в Нахчыван через территорию Ирана отсутствуют. Через Астару мы передавали в Иран энное количество природного газа, а иранцы прокачивали свой газ в Джульфу в Нахчыване. Ежегодно приблизительно чуть более миллиона кубометров газа поставлялись по этому трубопроводу", – прежде всего напомнил, как обстоят дела, эксперт.



"Однако услуги Ирана за поставку азербайджанского газа в Нахчыван были очень дорогими. Платой за транзит газа – мы можем посмотреть примеры в Европе – обычно составляет 5% от объема. Такие же тарифы существуют для отправки российского газа через Грузию в Армению, через Украину в Европу и для азербайджанского газа в Турцию и Европу. Это общеевропейский стандарт. Однако Иран в среднем берет 15% прокачиваемого газа. Несмотря на неоднократные просьбы Азербайджана пересмотреть тарифы на снижение, официальный Тегеран на уступки не соглашался. Если учесть, что с начала текущего года отношения между Тегераном и Баку политически испортились, станет ясно, что Иран по сей день не готов пересматривать тариф. Поэтому Азербайджан делает шаги, чтобы от Ирана в этом вопросе не зависеть", – пояснил Ильхам Шабан.



"То, что сегодня закладывается фундамент данного трубопровода, очень важно. Это небольшой трубопровод, строительство которого можно реализовать в течение полугода. Проект был вызван к жизни именно тем, что после разгромного поражения Армении в Карабахской войне Иран не сделал выводы об изменившихся реалиях и продолжил деструктивную экономическую политику, которая потом перешла в политическую плоскость. В итоге теперь Азербайджан уменьшает энергетическое сотрудничество с Ираном и взамен увеличивает с соседней Турцией", – заключил экономист.