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Президенты Турции и Азербайджана начали переговоры в Нахчыване

Президенты Турции и Азербайджана начали переговоры в Нахчыване
Президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан, где в Нахчыване пройдет церемония закладки газопровода Ыгдыр - Нахчыван

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал официальный визит в Азербайджан. В Нахчыванском международном аэропорту турецкого лидера встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее сообщалось, что 25 сентября лидеры примут участие в закладке газопровода Ыгдыр – Нахчыван. Также планируется, что стороны обсудят отношения Турции и Азербайджана. Кроме того, главы государства обменяются мнениями об актуальных региональных и глобальных проблемах, в частности о последних событиях в Карабахе.

Главы Азербайджана и Турции поучаствуют в закладке газопровода Ыгдыр – Нахичевань

Главы Азербайджана и Турции поучаствуют в закладке газопровода Ыгдыр – Нахичевань

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