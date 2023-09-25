Президенты Турции и Азербайджана начали переговоры в Нахчыване

Опубликовано: 14:18, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан, где в Нахчыване пройдет церемония закладки газопровода Ыгдыр - Нахчыван

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал официальный визит в Азербайджан. В Нахчыванском международном аэропорту турецкого лидера встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее сообщалось, что 25 сентября лидеры примут участие в закладке газопровода Ыгдыр – Нахчыван. Также планируется, что стороны обсудят отношения Турции и Азербайджана. Кроме того, главы государства обменяются мнениями об актуальных региональных и глобальных проблемах, в частности о последних событиях в Карабахе.