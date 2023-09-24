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Главы Азербайджана и Турции поучаствуют в закладке газопровода Ыгдыр – Нахичевань

Главы Азербайджана и Турции поучаствуют в закладке газопровода Ыгдыр – Нахичевань
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президенты Турции и Азербайджана станут участниками церемонии закладки газопровода Ыгдыр – Нахичевань, также состоится обмен мнениями по ситуации в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр – Нахичевань. Церемония состоится в понедельник, 25 сентября.

Также лидеры проведут двусторонние переговоры, в ходе которых обсудят отношения Турции и Азербайджана, а также актуальные региональные и глобальные проблемы, в частности ситуацию вокруг Карабаха.

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