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Турция будет пропускать 150 млрд кубометров газа к 2028 году

Турция будет пропускать 150 млрд кубометров газа к 2028 году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Газовый хаб и добыча газа в Черном море позволят Турции нарастить пропускную способность "голубого топлива". Она вырастет до 150 млрд кубометров за пять лет.

В Турции за ближайшие пять лет нарастят возможности для транзита газа до 150 млрд кубометров.

"К 2028 году годовая пропускная способность Турции составит 150 млрд куб. м газа. Это произойдет вместе с инвестициями в инфраструктуру природного газа и началом полноценной добычи [Турцией] газа в Черном море"

– глава Минэнерго Алпарслан Байрактар

Увеличить пропуск газа позволит газовый хаб в Тракии, который станет физическим центром газовой торговли. Отдельно будет создана биржа.

"Что касается Аташехира, то там, в этом центре, газ будет торговаться. И будет, вероятно, создан стамбульский газовый индекс, то есть будет формироваться референсная цена. Но цель нашего президента состоит в том, чтобы создать там полноценную товарно-сырьевую биржу со своим индексом ценообразования"

– министр

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