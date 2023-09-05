Эрдоган перечислил плюсы от появления газового хаба в Турции

Опубликовано: 14:19, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о плюсах создания газового хаба на территории Турции. По его словам, это положительно повлияет на стоимость энергоносителей.

Планы России и Турции по созданию газового хаба положительно повлияют на стоимость энергоносителей, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, появления такого центра на территории Турции приведет к прогрессу в энергопоставках. Он добавил, что инвестиции сделают республику в важнейший газовый центр.

"Мы будем реализовывать разные проекты для поставок энергоносителей в Европу и другие страны через нашу страну"

- Реджеп Тайип Эрдоган