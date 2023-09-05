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Эрдоган перечислил плюсы от появления газового хаба в Турции

Эрдоган перечислил плюсы от появления газового хаба в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о плюсах создания газового хаба на территории Турции. По его словам, это положительно повлияет на стоимость энергоносителей.

Планы России и Турции по созданию газового хаба положительно повлияют на стоимость энергоносителей, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, появления такого центра на территории Турции приведет к прогрессу в энергопоставках. Он добавил, что инвестиции сделают республику в важнейший газовый центр.

"Мы будем реализовывать разные проекты для поставок энергоносителей в Европу и другие страны через нашу страну"

- Реджеп Тайип Эрдоган

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