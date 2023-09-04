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Россия может построить вторую АЭС в Турцию на выручку от первой

строительство АЭС Аккую
© Фото: сайт Аккую Нуклеар
Глава Росатома поделился планами по возможному строительству в Турции еще одной АЭС. В частности, Алексей Лихачев рассказал, какие средства могут быть привлечены к проекту.

Следующая атомная электростанция в Турции может быть построена Росатомом на средства от поставок электроэнергии, выработанной на АЭС "Аккую" после ее запуска. Такое заявление сделал глава госкорпорации Первому каналу.

"Ожидаем, что во второй половине двадцатых годов будем иметь приличную выручку непосредственно в Турецкой Республике от продажи электричества [с АЭС "Аккую"] и будем обладать уже, условно говоря, турецким инвестиционным ресурсом, который будем вкладывать в новую станцию, если такое решение будет принято"

– Алексей Лихачев

Руководитель Росатома также рассказал о проекте возможной новой станции. По его словам, с точки зрения технического устройства она не будет отличаться от "Аккую". Ее конструкция будет подразумевать 4 энергоблока.

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