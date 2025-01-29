Вестник Кавказа

Лидер оппозиции Мелия освобожден под подписку в Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители схватили Нику Мелия во время очередной акции протеста в грузинской столице. Она состоялась накануне возле ТЦ.

В Грузии освобожден под подписку Ника Мелия, лидер оппозиционной партии "Коалиция за перемены".

Общаясь с представителями прессы, оппозиционер рассказал, что подвергся физическому насилию со стороны полицейского. По его словам, это случилось прямо в отделении.

Напомним, накануне возле одного из городских торговых центров произошла протестная акция. На ней было задержано три десятка человек, в том числе и Ника Мелия.

Ранее сегодня власти Грузии анонсировали новый законопроект, согласно которому наказания за преступления на протестах станут более жесткими.

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