Лидер КНР выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Он заявил, что Китай выступает против всех форм терроризма и осуждает террористические атаки.

Китайский лидер Си Цзиньпин направил российскому президенту Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

Он заявил, что Пекин выступает против всех форм терроризма и твердо поддерживает усилия Москвы по поддержанию национальной безопасности и стабильности.

Подчеркивается, что председатель КНР был потрясен новостью о случившемся в Московской области террористическом акте.

"От имени правительства Китая и китайского народа я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования жертвам и выразить искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших"

- Си Цзиньпин