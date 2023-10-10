Лидер ХАМАС признан террористом в ЕС

Политический лидер радикальной организации ХАМАС, действующей в секторе Газа, Яхья Синвар попал под санкции Евросоюза. Он также официально признан террористом.
Яхья Синвар – один из лидеров палестинской организации ХАМАС – включен в ведущийся Евросоюзом список террористов, сообщает Европейский Совет.
"Сегодня Совет решил добавить в список террористов еще одно лицо… Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС"
– заявление
Соответственно, в отношении Синвара начинают действовать европейские санкции.
В заявлении отмечено, что рестрикции вступают в силу сегодня.
Напомним, Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией в октябре прошлого года, практически сразу после кровавого вторжения боевиков в Израиль, убийства ими мирных жителей и захвата заложников. В России радикальное движение в список террористических не включено.
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