Вестник Кавказа

Лидер ХАМАС признан террористом в ЕС

Лидер ХАМАС признан террористом в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Политический лидер радикальной организации ХАМАС, действующей в секторе Газа, Яхья Синвар попал под санкции Евросоюза. Он также официально признан террористом.

Яхья Синвар – один из лидеров палестинской организации ХАМАС – включен в ведущийся Евросоюзом список террористов, сообщает Европейский Совет.

"Сегодня Совет решил добавить в список террористов еще одно лицо… Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС"

– заявление

Соответственно, в отношении Синвара начинают действовать европейские санкции.

В заявлении отмечено, что рестрикции вступают в силу сегодня.

Напомним, Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией в октябре прошлого года, практически сразу после кровавого вторжения боевиков в Израиль, убийства ими мирных жителей и захвата заложников. В России радикальное движение в список террористических не включено.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1355 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы