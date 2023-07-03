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"Левая рука" Пашиняна улетел в США

Армен Григорян
© Фото: сайт Совбеза Армении
Секретарь армянского СБ Армен Григорян совершит визит в Вашингтон. Он встретится с советником Байдена, с которым обсудит двустороннее сотрудничество Армении и США.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян совершит визит в Вашингтон, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе поездки в столицу США Григорян проведет переговоры с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном. Также запланированы встречи и с другими высокопоставленными персонами.

В ведомстве подчеркнули, что Григорян и Салливан планируют обсудить двустороннее сотрудничество Еревана и Вашингтона. Другие подробности Совбез Армении не раскрыл.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна и американского госсекретаря Энтони Блинкеном.

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