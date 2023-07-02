Ереван разорвал связи с Карабахом

Опубликовано: 10:50, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские СМИ сообщили, что чиновники из Еревана больше не отвечают на звонки карабахских сепаратистов. Там добавили, что если ранее у сторон были теплые связи, то сегодня связей с фейковым режимом нет.

Армянские чиновники больше не отвечают на звонки сепаратистов, незаконно находящихся на территории Азербайджана, заявил главный редактор армянского издания Hetq Эдик Багдасарян в социальных сетях.

По словам журналиста, ему довелось пообщаться с представителями фейкового режима сепаратистов в Карабахском экономическом районе Азербайджана

Он сообщил, что "власти" сепаратистов в настоящее время находятся в крайнем отчаянии, поскольку чиновники из Еревана не поднимают телефон.

Багдасарян подчеркнул, что если в прошлом армянские власти находились в постоянном контакте с фейковым режимом в Карабахе, то сегодня Ереван отказывается отвечать на звонки.