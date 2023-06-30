МИД Азербайджана сообщил о прогрессе по мирному договору с Арменией

Опубликовано: 12:31, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку отмечает прогресс по некоторым статьям договора о мире с Ереваном, сообщает МИД Азербайджана. Он был достигнут на прошедшей в США встрече глав МИД двух стран.

Главы МИД Азербайджана и Армении пришли к консенсусу по некоторым статьям проекта договора о мире. Об этом сказано в распространенном сегодня заявлении азербайджанского МИД.

"Министры и их команды достигли дополнительного прогресса по проекту двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Стороны также достигли согласия достигли договоренности по еще некоторым статьям проекта соглашения"

– сообщает МИД Азербайджана

Согласно информации, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян также констатировали, что необходимо продолжать работать над достижением договоренностей по ряду ключевых вопросов.