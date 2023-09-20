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Россия как основной посредник в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха прилагала и будет прилагать все возможные усилия для достижения устойчивого мира в регионе, пообещал руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Российские миротворцы должны продолжать выполнять свои задачи при понимании необходимости обеспечения условий безопасности их миссии

- полагает Леонид Слуцкий.

В своем телеграм-канале парламентарий также выразил беспокойство развитием событий на Южном Кавказе:

Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие, жертвами которого уже стали 25 человек, и вернуться за стол переговоров. Это самое главное.

Он напомнил, что шаги для мирного решения армяно-азербайджанского конфликта четко прописаны в трехсторонних заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении; там же был определен статус и функционал миротворцев РФ.

Слуцкий заявил, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять задачи по содействию гражданскому населению, обратив в этом контексте внимание на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное год назад в Праге. Речь идет о готовности Еревана признать суверенитет Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Карабаха на общей площади 86,6 тысяч квадратных километров.

Фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан.

- подчеркнул Слуцкий.

По его мнению, позиция нынешнего армянского руководства может дать Баку основания трактовать ситуацию в Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.