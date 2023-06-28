Лавров сообщил о готовности России контактировать с США

Опубликовано: 18:23, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва готова к контактам с Вашингтоном, сообщил сегодня глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, лично он не стал бы отказываться от диалога с западными коллегами.

Россия готова контактировать с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал сегодня в эфире Первого канала глава министерства иностранных дел РФ.

Сергей Лавров подчеркнул, что США обращаются к России по линии помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, а также по вопросам работы посольств.

"Разгребаем не очень пока успешно те завалы, которые начал создавать Обама за три недели до инаугурации Трампа, хлопнув дверью, выгнав десятки наших дипломатов, отобрав пять объектов собственности, ну и так далее. В общем, начало было положено именно тогда. Так что мы к контактам готовы"

– поведал министр.

Руководитель внешнеполитического ведомства также акцентировал внимание на том, что не стал бы отказываться от разговора с коллегами из западных стран.

"И каждый раз, это было два раза, по-моему, за последние полтора года, когда Блинкен просил о контакте, я либо отвечал на его звонок, либо вот на Бали мы на полях саммита G20 переговорили на ногах минут 10. Но больше обращений не было"

– подытожил Лавров.