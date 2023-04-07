Лавров проводит встречу с Эрдоганом

Опубликовано: 15:52, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД России

В Анкаре в эти минуты проходит встреча главы МИД России и президента Турции. Ранее Лавров уже провел переговоры с Чавушоглу.

Официальная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стартовала в Анкаре.

Перед началом встречи Лавров и Эрдоган обменялись рукопожатиями и приветственными словами.

Лавров находится в турецкой столице с двухдневным визитом 6 и 7 апреля. Он прибыл по приглашению шефа внешнеполитического ведомства страны, с которым ранее провел диалог. Министры подробно обсудили выполнение продуктовой сделки, урегулирование ситуации на Южном Кавказе, российский туризм в Турции и актуальность создания газового хаба.

Кроме того, турецкий министр поблагодарил РФ за участие в ликвидации последствий землетрясений и гуманитарную помощь. Россия намерена помогать Турции с восстановлением разрушенной стихией инфраструктуры, заверил Лавров коллегу.