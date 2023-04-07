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Главы МИД России и Турции проводят переговоры в Анкаре

Лавров и Чавушоглу
© Фото: Пресс-служба МИД России
Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Анкаре. Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества Турции и РФ, а также международную проблематику.

Министры иностранных дел Турции и РФ Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в эти минуты проводят переговоры в президентском дворце в Анкаре.

Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить продолжение энергетического сотрудничества России и Турции, ситуацию вокруг Украины и Сирии, реализацию зерновой сделки, а также урегулирование на Южном Кавказе.

Кроме того, главы дипведомств рассмотрят вопросы обеспечения комплексной безопасности российских туристов в Турции.

Лавров и Чавушоглу провели ужин &quot;без галстуков&quot;

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