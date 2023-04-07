Главы МИД России и Турции проводят переговоры в Анкаре

Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Анкаре. Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества Турции и РФ, а также международную проблематику.
Министры иностранных дел Турции и РФ Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в эти минуты проводят переговоры в президентском дворце в Анкаре.
Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить продолжение энергетического сотрудничества России и Турции, ситуацию вокруг Украины и Сирии, реализацию зерновой сделки, а также урегулирование на Южном Кавказе.
Кроме того, главы дипведомств рассмотрят вопросы обеспечения комплексной безопасности российских туристов в Турции.