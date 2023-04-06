Лавров и Чавушоглу провели ужин "без галстуков"

Опубликовано: 23:58, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Телеграм-канал Марии Захаровой, МИД России

Главы МИД России и Турции в четверг вечером провели в Анкаре рабочий ужин "без галстуков". На пятницу назначены переговоры министров. Речь пойдет о пролонгации продуктовой сделки, экономическом сотрудничестве, ситуации в Сирии.

Ужин "без галстуков" министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу состоялся вечером 6 апреля в турецкой столице.

Глава российского МИД прибыл в Турцию сегодня по приглашению коллеги из внешнеполитического ведомства страны. Визит продлится 6 и 7 апреля. Официальные переговоры российской и турецкой стороны запланированы на завтра, следует из сообщения представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Этим вечером министры и делегации провели совместный рабочий ужин «без галстуков», темы беседы, состоявшейся за ужином-ифтаром не сообщаются.

Ранее в МИД Турции назвали сделку по экспорту зерна главным вопросом, среди тех, что планируется обсудить с российской стороной. Помимо этого диалог министров будет касаться строительства АЭС «Аккую», ситуации в Сирии, украинского кризиса, урегулирования на Южном Кавказе.