Лавров и Чавушоглу провели ужин "без галстуков"

Ужин "без галстуков" министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу состоялся вечером 6 апреля в турецкой столице.
Глава российского МИД прибыл в Турцию сегодня по приглашению коллеги из внешнеполитического ведомства страны. Визит продлится 6 и 7 апреля. Официальные переговоры российской и турецкой стороны запланированы на завтра, следует из сообщения представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Этим вечером министры и делегации провели совместный рабочий ужин «без галстуков», темы беседы, состоявшейся за ужином-ифтаром не сообщаются.
Ранее в МИД Турции назвали сделку по экспорту зерна главным вопросом, среди тех, что планируется обсудить с российской стороной. Помимо этого диалог министров будет касаться строительства АЭС «Аккую», ситуации в Сирии, украинского кризиса, урегулирования на Южном Кавказе.