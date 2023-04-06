Лавров начал визит в Турцию

Опубликовано: 19:22, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД России

Глава МИД России прибыл сегодня вечером в Анкару. В планах встреча с турецким коллегой и обсуждение ряда актуальных вопросов, в том числе зернового соглашения и двусторонних отношений России и Турции.

В Анкару с рабочим визитом вечером 6 апреля прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В Турции глава российского МИД пробудет 6 и 7 апреля, визит совершается по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что повестка рабочей встречи министров будет включать строительство в Турции АЭС "Аккую", сделку по экспорту зерна, кризисы в Украине и Сирии, ситуацию на Южном Кавказе.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудят экономическое и энергетическое сотрудничество двух стран, безопасность российских отдыхающих на турецких курортах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По словам главы МИД Турции, обсуждение возможности пролонгации черноморской инициативы является одним из приоритетов встречи в Анкаре. Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы сделка по экспорту зерна, соглашение о которой было подписано 22 июля прошлого года, действовала как можно дольше. Сделка несколько раз продлевалась, в последний раз в середине марта, при этом Россия согласилась на пролонгацию инициативы лишь на 60 дней.