Лавров начал визит в Турцию

В Анкару с рабочим визитом вечером 6 апреля прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В Турции глава российского МИД пробудет 6 и 7 апреля, визит совершается по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что повестка рабочей встречи министров будет включать строительство в Турции АЭС "Аккую", сделку по экспорту зерна, кризисы в Украине и Сирии, ситуацию на Южном Кавказе.
Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудят экономическое и энергетическое сотрудничество двух стран, безопасность российских отдыхающих на турецких курортах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
По словам главы МИД Турции, обсуждение возможности пролонгации черноморской инициативы является одним из приоритетов встречи в Анкаре. Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы сделка по экспорту зерна, соглашение о которой было подписано 22 июля прошлого года, действовала как можно дольше. Сделка несколько раз продлевалась, в последний раз в середине марта, при этом Россия согласилась на пролонгацию инициативы лишь на 60 дней.