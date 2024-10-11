Лавров проведет переговоры в Туркменистане

В МИД России сообщили о скором визите Сергея Лаврова в Туркменистан. У министра также состоится встреча с коллегой из Лаоса.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о скором визите руководителя российской дипломатии Сергея Лаврова в Туркменистан.

Она отметила, что поездка Лаврова продлится с 24 по 25 июня, будут обсуждаться предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях и развитие двусторонних отношений.

Захарова подчеркнул, что в ходе визита состоится обмен мнениями по региональной повестке дня, ситуации в мире, а также взаимодействие в рамках многосторонних форматов.

Кроме того, добавила пресс-секретарь, 26 июня глава внешнеполитического ведомства России проведет переговоры со своим лаосским коллегой, который приедет в Москву.