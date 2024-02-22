Вестник Кавказа

Лавров прилетел в Турцию

Лавров прилетел в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель российского МИД будет находиться в Турции несколько дней. В рамках поездки он пообщается с коллегами из разных стран.

Глава МИД России прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, который стартует в эту пятницу.

В рамках поездки Сергей Лавров также пообщается турецким министром Хаканом Фиданом. Ожидается, что стороны поговорят о последних событиях на Южном Кавказе и Украине, о конфликте Израиля с ХАМАС и о ситуации в Сирии и Ливии, передает РИА Новости.

Помимо этого, руководитель российского внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с коллегами из других стран. В частности, он пообщается с главами МИД Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.

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