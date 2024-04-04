Вестник Кавказа

Лавров прибыл в Минск на встречу глав МИД СНГ

Лавров прибыл в Минск на встречу глав МИД СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередное заседание глав МИД стран СНГ состоится в белорусской столице уже завтра. Предыдущее прошло в столице Кыргызстана прошлой осенью.

Накануне вечером глава МИД России прибыл в Минске. Соответствующую информацию подтвердили в российском ведомстве.

Цель поездки Сергея Лаврова в белорусскую столицу – участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на предстоящей встрече ее участники затронут ряд региональных и международных тем. Кроме того, они поговорят о взаимодействии в рамках содружества.

Напомним, первое в текущем году заседание СМИД СНГ состоится 12 апреля в Минске. Предыдущее прошло осенью 2023 года в Бишкеке.

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