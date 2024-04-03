Вестник Кавказа

Антитеррористическое учение СНГ примет Узбекистан

Антитеррористическое учение СНГ примет Узбекистан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году в Узбекистане пройдет антитеррористическое учение СНГ. Отмечено, что такие мероприятия – важный элемент проверки эффективности системы противодействия террору.

В Узбекистане в этом году состоится совместное антитеррористическое учение, в котором примут участие страны, входящие в СНГ, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра Содружества.

Решение было принято в ходе прошедшего в Москве совещания глав национальных антитеррористических центров государств-членов СНГ.

Делегаты в ходе встречи заявили, что подобного рода мероприятия являются основным элементов проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности.

"В этой связи рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Восток-антитеррор - 2024", силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан"

- пресс-служба АТЦ

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