Грузия присоединится к морским учениям НАТО

В понедельник стартуют учения НАТО Sea Shield - «Морской щит», участие в них будут принимать и грузинские военные. Учения пройдет в Черном море и на реке Дунай.

Грузия примет участие в военно-морских учениях Sea Shield 24 стран НАТО и их партнеров.

Учения откроются в понедельник 8 апреля и завершатся 21 апреля. Местом проведения учений станет Румыния, маневры пройдут на реке Дунай и в водах Черного моря.

В учениях будут заняты около 2,2 тыс военных из разных стран и 135 единиц боевой техники. Участие в Sea Shield помимо Румынии и Грузии будут принимать Турция, США,Франция, Великобритания, Болгария, Греция, Италия, Португалия, Нидерланды, Польша, а также Молдова.

Маневры, стартующие завтра, называют одними из сложнейших, военным предстоит отработать несколько различных сценариев.